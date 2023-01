Der Kölner »Tatort« erzählte am Sonntag eine etwas andere Mobster-Geschichte: Es ging um einen deutschen Clan, der mit Lebensmitteln handelte und in Mafia-Manier einen ganzen Stadtteil in seine Macht gebracht hatte. Manfred Zapatka spielt das ruchlose Familienoberhaupt, das nach Godfather-Art den Gütigen oder den Wütenden gab. Als Subplot entfaltete sich in Rückblenden das schwule Drama des toten Mafia-Sohnes - ähnlich jenem, das wir zwei Wochen in dem Berliner »Tatort« über einen türkischen Clan gesehen haben.