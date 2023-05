In unserer Kritik schrieben wir: »Ein sonderbares Raunen durchzieht diesen ›Tatort‹, der den Titel ›Seilschaften‹ trägt, ohne die Hintergründe dieser Seilschaften auszuleuchten. Über eines der Opfer wird dann von Ermittlerinnenseite gemunkelt, es hätte ›friends‹ in ›high places‹ gehabt. ›So wie Epstein‹, heißt es in einer Szene in Anspielung auf den Milliardär Jeffrey Epstein und dessen Ring zur sexuellen Ausbeutung von Minderjährigen. So landen wir dann im letzten Drittel dieses schlingernden und überladenen Verschwörungsschmonzes in einem Entführungs- und Missbrauchsdrama. Positiv zu bewerten ist, dass der Film plötzlich versucht, nah bei den Opfern zu sein. Negativ zu bewerten ist, dass den ›Tatort‹ -Verantwortlichen nach all den düster dräuenden Mutmaßungen über die Superlativ-Grausamkeiten der Schweizer Eliten nichts anderes einfällt, als die Leiden der Missbrauchten mit Akustikgitarrengezirpe in Endlosschleife zu begleiten.«