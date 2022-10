In unserer Kritik schrieben wir: »Milieu-Stück, Prostitutionsdrama oder poetische Coming-of-Age-Geschichte zweier verletzlicher Teenager-Seelen? Wo die Drehbuchautoren und die Regisseurin hinwollen, wird immer weniger klar, je länger ihr »Tatort« dauert. Das hat auch damit zu tun, dass der Parallelplot aus dem Privatleben der relativ neuen Ko-Ermittlerin, der Kriminaltechnikerin Natalie Förster, im Laufe der Folge immer größeren Raum einnimmt. Es ist ja begrüßenswert, dass die Kölner Männer-WG rund um Ballauf, Schenk und Jütte acht Jahre nach dem grausamen Ausscheiden der ewigen Assistentin Franziska endlich wieder einen starken weiblichen Part bekommt. Und Förster-Darstellerin Tinka Fürst füllt diesen Part mit unaufgeregter Präsenz aus. (...) Eine interessante Wendung - die aber bald völlig vom Rotlichtkrimi wegdrängt. Die am Anfang zentral erscheinenden weiblichen Hauptfiguren, die auf dem Strich anschaffen gingen, geraten aus dem Blick. Kaum sind sie aus der dramaturgischen Verrichtungsbox raus, werden sie am Straßenrand geparkt und vergessen.«