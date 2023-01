In unserer Kritik schrieben wir: »Das Tolle an diesem ›Tatort‹ (Buch: Kristin Derfler, Regie: Andreas Herzog) ist, wie uns die Verantwortlichen vorgaukeln, dass sie uns zu einer dieser konventionellen Arbeits- und Lebensweltbesichtigungen mitnähmen, während sie doch bereits lustvoll die Scharniere der Falltüren ölen, die das Publikum im letzten Drittel in einen grausamen Psychothriller plumpsen lassen. Es werden also erstmal von den Kommissarinnen und Kommissaren mühselig sämtliche Fakten über Berufsausübung und Beziehungsstatus, Kontostand und Branchenprobleme zusammengetragen - bevor sich die Geschichte auf einmal in eine psychopathologische Horrorshow ähnlich den flotten freudianischen Thrillern François Ozons (›Der andere Zwilling‹) gewendet wendet.«