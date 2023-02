Der Mord war ein Selbstmord. Die junge Frau, deren Knochenreste an einem kalten See gefunden wurden, hatte sich einst selbst das Leben genommen, bevor sie verscharrt wurde wie ein Tierkadaver. Die Schuld an den tragischen Verstrickungen lag in der Familie des Opfers. Das Ermittlungsduo Tobler (Eva Löbau) und Berg (Hans-Jochen Wagner) untersuchte am Sonntag im Schwarzwald-»Tatort« einen Cold Case, bei dem die Zeugen und Verdächtige aus guten Gründen schwiegen. Was erst nach einem klassischen Sexualmordkrimi aussah, wendete sich schließlich in ein verschachteltes Inzestdrama, bei dem nicht viele Worte gemacht wurden, um zur ungeheuerlichen Wahrheit vorzustoßen.