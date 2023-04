In unserer Kritik schrieben wir: »Das Milieu der Menschen ohne Papiere ist in diesem ›Tatort‹ stimmig gezeichnet – der Krimiplot aber leider nicht immer ganz plausibel. (…) Denn die Figuren sind raffiniert zueinander in Position gebracht: Es ist ein starkes, verführerisches Bild, wie Falke Seite an Seite mit dem Vater aus Simbabwe durch die afrikanische Szene von Hannover streift, der eine in Lederjacke, der andere im fliegenden halblangen Mantel. Fast sehen sie aus wie zwei coole Ermittler, die für die gleiche gerechte Sache kämpfen. Doch immer wieder wird dieser Illusionismus brachial gebrochen. Der eine arbeitet für den Staat, der den anderen abschieben will. (…) Sein Problem: Der Part des guten Bullen ist in einem Drama über Flucht und Abschiebung leider gar nicht vorgesehen.«