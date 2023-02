In unserer Kritik schrieben wir : »Work hard, party hard? Nicht ganz. Im Gegensatz zu der Yuppie-Kohorte, die in den Achtziger und Neunzigern diese Maxime jubilierte, während sie an der Börse oder in Beraterkonzernen ihre 80plus-Wochen runterrissen, praktizieren die nachgewachsenen Millennials-Managementanwärter im Wien-›Tatort‹ eine sonderbare Mixtur aus Feierwahn und Fitnessbesessenheit. (...) In der von Regisseurin Evi Romen effektsicher inszenierten neuen Folge sind die Karriere-Impressionen locker zusammengewebt. Romen lässt den Reigen um die schwitzenden Overachiever an den richtigen Stellen atmen. Das heißt auch, dass sie im Wiener Hardcore-Sarkasmus Raum für unerwartetes Sentiment zur Verfügung stellt.«