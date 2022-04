Zärtlicher begann noch kein »Tatort«: Ein junger Mann liegt mit einer jungen Frau in den Laken und erzählt ihr, was er alles an ihr liebt. Es wird eine lange Liste. Kurz darauf wird der junge Mann von seiner Mutter angerufen, mit der er sich für den Abend zum Essen verabredet und ausgiebig am Handy herzt. Noch so eine Hab-dich-lieb-Liste.

Hach, und dann ist da noch der Kommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs), der sich wieder mit der Honigverkäuferin (Maja Beckmann) trifft, mit der er nun schon seit zwei, drei Folgen im Feuchte-Händchen-Dating-Modus unterwegs ist. Hier schaut er sich mit der Honigverkäuferin einen Godard-Film im Programmkino an. Beide sind hin und weg vom alten Franzosen, nur Voss' Begleitung ist auch ein bisschen traurig, weil in dem Film eine Liebe kaputtgegangen ist: »Was für ein schrecklicher Satz: ›Je ne t'aime plus‹. Ich liebe dich nicht mehr. Das ist der schrecklichste Satz, den es gibt.«

Bedingungslose Hingabe, unauflöslicher Schmerz Voss lacht hingerissen und sagt: »Ach, weißt du, das Leben hat so einen Vorrat an schrecklichen Sätzen, und wenn ich dich so sehe, dann gehört der definitiv dazu.« Dann muss er ans Handy gehen; wir hören nicht, was ihm gesagt wird, aber an seinem Gesicht können wir ablesen, dass es einer dieser anderen schrecklichen Sätze sein muss.

Voss mit Kollegin Ringelhahn (Dagmar Manzel): Stochern im Nebel

Die Liebe, der Tod – in diesem Nouvelle-Vague-geschulten »Tatort« aus Nürnberg werden sie in eine Anordnung gebracht, wie man sie selten im Sonntagskrimi sieht. Bedingungslose Hingabe und unauflöslicher Schmerz sind hier dicht beieinander.

Im Zentrum steht der Mord an dem jungen Mann, der am Morgen noch mit seiner Freundin verliebt im Bett lag und in der Nacht mit durchschnittener Kehle und von Tritten zertrümmertem Kopf aufgefunden wird. Ein Verbrechen, bei dem viel Hass im Spiel gewesen sein muss. Vor einiger Zeit war in der Oberpfalz ein Mann auf dieselbe martialische Art getötet worden, der Fall blieb unaufgeklärt liegen. Was der eine Mord mit dem anderen zu tun hat, bleibt lange unklar. Voss und seine Kollegin Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) stochern im Nebel, rasante Polizeiarbeit geht anders. Nix Romantik – pure Physik! Wie schon im Frankfurter »Tatort« über Liebe und Hass in einer Vorstadtfamilie vor zwei Wochen schlingert der Krimiplot über die ersten beiden Drittel dahin, ohne dass man eine Ahnung hat, wo er enden könnte. Im letzten Drittel entwickelt er aber auf einmal eine ungeheure emotionale Wucht. Da sind wir mit den Eltern des Opfers (Valentina Sauca und Karl Markovics) unterwegs, die eigentlich getrennt leben, aber in der Extremsituation einen klaren gemeinsamen Fokus auf das Geschehen entwickeln.

Und auf einmal ergeben auch all die kleinen Momente der Zuwendung zwischen den Menschen, die zuerst wie zufällig eingestreut wirkten, einen tieferen Sinn: Die Liebe ist hier eine Energie – die vom Schmerz in Bewegung gesetzt wird. Hat nichts mit Romantik zu tun, ist pure Physik.

Für das Drehbuch und die Regie zeichnet Max Färberböck verantwortlich, der im Auftrag des Bayerischen Rundfunks schon recht ungewöhnliche »Tatorte« gedreht hat. Für das Münchner Team inszenierte er mal einen Prostitutionskrimi in den wärmsten Farben, für das fränkische zuletzt den Tinder-»Tatort« aus dem Jahr 2020. In seiner neuen Folge mit dem Titel »Warum« (Co-Autorin: Catharina Schuchmann) gelingt es ihm, selbst unvermeidliche Krimistandards wie Telefongespräche aufwühlend und anrührend ins Bild zu setzen.

Bei der oben erwähnten Handyszene im Kino erfährt Voss, dass ein Verdächtiger, den er bei einer Vernehmung über Gebühr unter Druck gesetzt hat, Suizid begangen hat. Für den Ermittler bricht danach die Welt zusammen, die Kollegen bauen ihn wieder auf. Auch dafür braucht es Zuwendung und Zärtlichkeit. In einer anderen Szene sehen wir, wie die Mutter des Opfers die Nummer ihres toten Sohnes anruft: »Lukas, du hörst mich, oder? Ich liebe dich so sehr, wo immer du bist«, flüstert sie in ihr Handy, während sie aus einer Hochhausschlucht in den Himmel schaut. In diesem »Tatort« ist so viel Liebe, dass es wehtut.