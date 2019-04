Wäre "Temptation Island" nicht von einer moralisch minderinteressierten TV-Produktionsfirma, sondern tatsächlich in der Hölle erfunden worden, hätte das satanische Controlling den Verantwortlichen spätestens nach dem gestrigen Finale ordentlich die behuften Hammelbeine langgezogen: Zwei Wochen lang wurden acht beziehungsgebundene Menschen mit äußerstem Fleisch- und Alkoholeinsatz auf Teufel komm raus von professionellen Treuecrashern angeflötet, betatscht und sonstwie versucht - und die magere Betrugsbilanz weist gerade mal einen einzigen, mittel-engagierten Fremdkuss auf?

Hatte man wirklich alles versucht, um die von einander getrennten Turtler auf stolperige Unzuchtspfade zu locken? Warum hatte man sie beispielsweise nicht ausgehungert und das verlockend gemeinte Verführungspersonal parallel mit Mett eingerieben, um die Anziehung anzukurbeln?

Tatsächlich konnte man sich die zweiwöchige, gestern abgeschlossene Treueprüfung kaum ereignisloser und fader vorstellen. Was natürlich schön ist, wenn man ein Fan von monogamitätsbasierten Beziehungskonzepten ist, aber schlecht, wenn man ein liederlichkeitszentriertes Fernsehformat produziert.

Unsichtbare Fremdknutscherei

Zumal Salvatores Fremdknutscherei mit Anastasiya (deren Verführerinnen-Persona offenbar mit den ganz groben, ungespitzten Wachsmalkreiden skizziert worden war) wegen eines geschickt gewählten toten Winkels nicht einmal zu sehen, sondern nur verschmatzt zu hören war - theoretisch könnten die beiden auch einfach auch nur barfuß eine besonders matschige, uneinsehbare Stelle des Temptation-Areals durchwatet haben.

Salvatore jedenfalls war vor den abschließenden Übernachtungsdates der einzige vergebene Wackellackel, alle anderen freuten sich nur brav auf die vorangehenden, komplett verzichtbaren und lieblos fehlkonstruierten Zwangsunternehmungen: "Der absolute Wahnsinn, wir werden gleich Quad fahren!" Tatsächlich hat auch der abgeschmackteste Bananenboot-Ritt beim "Bachelor" mehr erotische Sprengkraft als eine gemeinsam, aber eben doch meistens getrennt absolvierte Zipline-Tour, bei der das Fremdgehen ja schon rein logistisch kompliziert wäre.

Als bei der gemeinsamen Übernachtung die meisten Vergebenen und Versucher dann auch noch in strikter Geschlechtertrennung verteilt auf Bett und Fußboden campierten, hätte man die anschließende, brisant gemeinte Pärchen-Wiedervereinigung unter dem Vorsitz von Moderatorin Angela Finger-Erben eigentlich auch direkt absagen können. Selbst Salvatore verwehrte sich Anastasiyas Avancen - am Ende, klar, ist es eben dann doch wieder die plattgesessene Kamelle von der bösen, weiblichen Versucherin, der der wackere Mann zumindest teil-widersteht.

So sah man am finalen Lagerfeuer schließlich zunächst drei weinende, nach Koala-Art ineinander verklammerte reformierte, unverwüstlich glückliche Paare, obendrein auch noch einen Heiratsantrag, und das erwartbar unangenehme Wiedersehen des mutmaßlichen Fremdküssers Salvatore mit seiner Freundin Christina war schließlich einfach nur trist: Er versuchte, sich nach seinem Betrug mit beleidigend billigen Umkehrmanövern herauszureden - "wenn du so reagierst, überlege ich mir, ob ich mit dir eine Zukunft habe" - und bezeichnete seine Freundin als "dummes Mädchen".

Finger-Erben wies ihn dafür zurecht, was in einem solchen Format ungewohnt und gut ist. Noch besser wäre es allerdings gewesen, sie hätte auch Christina zurechtgewiesen, als die zuvor die als "Verführerinnen" engagierten Teilnehmerinnen als "verfickte Nutten" bezeichnet hatte. "Es ist vorbei, geil!", hatte Fabian zuvor jubiliert, und am Ende ist man sogar zu gelangweilt, um mitzujubilieren.