"The Big Bang Theory" HBO Max sichert sich Streamingrechte - für Millionenbetrag

Wenn HBO Max im Frühjahr 2020 auf den Markt stößt, dann mit einer gut bestückten Plattform. Zumindest war das eigenen Angaben zufolge der Wunsch von Warners neuem Streamingportal. Er scheint sich zu erfüllen: HBO Max sicherte sich nun die Exklusiv-Rechte der Sitcom "The Big Bang Theory" für den amerikanischen Markt. Fünf Jahre soll der Anbieter alle Staffeln der der populären Serie um die nerdigen Wissenschaftler in Kalifornien anbieten können. Das berichten Branchenmedien wie "Hollywood Reporter" und "Variety".

Wie viel Geld Warner dazu genau auf den Tisch legen musste, ist nicht genau bekannt. "Variety" spricht von 600 Millionen Dollar.

Zum Vergleich: Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass der neue Streaming-Anbieter sich auch die Rechte an der Sitcom "Friends" gesichert hat - für etwa 425 Millionen US-Dollar, wie der "Hollywood Reporter" berichtete. Zuvor hatte Netflix für die Serie etwa 100 Millionen Dollar pro Jahr ausgegeben. Dass die sechs New Yorker Freunde Netflix einen solchen Betrag wert waren, zeugt indirekt wohl auch davon, dass die Serie, die 2004 endete, extrem erfolgreich gestreamt wurde.

Gleiches dürfte für "Big Bang Theory" gelten, die bisher ebenfalls beim Konkurrenten Netflix im Programm war und ebenfalls von Warner produziert wurde. Das Finale der Nerd-Sitcom lief im Mai in den USA, in Deutschland wird das Serienende von ProSieben gesendet.

Zuletzt machte HBO Max Schlagzeilen, eine neue Staffel der Serie "Gossip Girl" bestellt zu haben. In zehn Folgen soll die Serie wieder über das Leben von Teenagern in New York berichten. HBO Max will im Frühling nach eigener Aussage mit Unterhaltungsinhalten im Umfang von 10.000 Stunden starten. Dazu hat sich der Konzern auch die Rechte an den Serien "The Fresh Prince of Bel-Air" und "Pretty Little Liars" gesichert. Angekündigt sind auch zwei Serien mit der "Big Bang"-Schauspielerin Kaley Cuoco und mit Anna Kendrick.