Grund ist angeblich eine Episode aus der zweiten Staffel der Serie mit dem Titel »Paterfamilias« (2017). Dort wird angedeutet, dass Philip womöglich mit dem Tod seiner Schwester Cecilia in Verbindung stehen könnte. Die Prinzessin kam 1937 bei einem Flugzeugunglück ums Leben. Damals war Philip 16 Jahre alt. Im Film wird der Flug damit begründet, dass Cecilia ihren Bruder Philip im Internat besuchen wollte. In der Beerdigungsszene gibt Philips Vater ihm die Schuld an Cecilias Tod: »Had it not been for Philip and his indiscipline, she would never have taken that flight.« (»Wäre da nicht Philip und seine Disziplinlosigkeit gewesen, hätte sie diesen Flug nie angetreten.«)