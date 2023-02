Stallones Gesicht im Fels

Das von Paramount+ dazu veröffentlichte Video erinnert jedoch vor allem an ein albernes Comedyformat. In der kurzen Vorschau ist zu sehen, wie Stallone als waghalsiger Kletterer an einer in Fels gemeißelten Nase baumelt – in einem überlebensgroßen Gesicht mit Stallones Zügen. Am Ende stürzt er in die Tiefe und landet wohlbehalten im Schnee. Die Töchter kommentieren trocken, dass dies für ihren Vater ganz normal sei.