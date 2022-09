Drei Kandidaten stellen alle anderen schon nach drei Wettbewerben in den Schatten: Der in Angola geborene Londoner Sandro besitzt eine einschlägige Vergangenheit im Boxen und Ballett und arbeitet nun mit 30 hauptberuflich als Vollzeit-Nanny. Daneben geht er zweimal am Tag ins Fitnessstudio und sieht das Backen als eine Form von Therapie, die ihm über den frühen Tod seines Vaters hinweghalf. Seine Küchlein in Form von weißen Rosen, die aus einem mit Rotwein-Ganache und Himbeeren gefüllten Schoko-Blumentopf wuchsen, waren ein süßer Traum.

Schrullig, schrill, campy

Konkurrent Janusz lebt mit Freund und Dackel in Brighton und haute die Jury mit einer Fondant-Replika des mit Blumen gesäumten Balkons seiner Mutter in Polen aus den Socken. Und Syabira aus Malaysia stellte in zwei Stunden den perfekten zwölfschichtigen Red Velvet Cake auf den Teller. »GBBO« ist bunt, schrullig, schrill, campy, totaler Eskapismus. Von allen für alle.