Denn zum Vorschein kam Dick Van Dyke. Der 97-Jährige ist im US-Fernsehen eine absolute Legende, die von Carl Reiner erdachte Sitcom »The Dick van Dyke Show« mit ihm in der Hauptrolle lief von 1961 bis 1966 und gewann 15 Emmy Awards. Im Kino war er in den Sechzigerjahren in Filmen wie »Bye Bye Birdie«, »Mary Poppins« und »Tschitti Tschitti Bäng Bäng« zu sehen.