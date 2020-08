Appell zum Wählen Legendäre US-Serie "The West Wing" kehrt mit Sonderfolge zurück

Let Bartlet be Bartlet - wenigstens noch ein Mal: 14 Jahre nach dem Ende von "The West Wing" wollen die Schauspieler noch eine Folge der preisgekrönten Serie drehen - um zur Stimmabgabe bei der US-Wahl aufzurufen.