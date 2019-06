Neues Solo-Album von Thom Yorke Was bleibt, wenn nicht die Liebe?

Da sitzen sie in der U-Bahn. Müde Gestalten auf dem Weg zur Arbeit, denen immer wieder die Augen zufallen und der Kopf auf die Brust sinkt oder zur Seite knickt. Unter ihnen ein nicht mehr ganz junger Mann mit melancholischer Miene und hängendem Augenlid. Immerhin, in ihm steckt anscheinend noch ein wenig Leben: Sein kleiner Dutt wackelt lustig mit, als er Teil der Choreografie wird, in die sich das ständige Wegnicken und Wiederaufwachen verwandelt.

Thom Yorke spielt und tanzt diesen müden Arbeiter, der Sänger der Band Radiohead, der am 27. Juni sein zweites Soloalbum "Anima" veröffentlicht. Dazu hat Meisterregisseur Paul Thomas Anderson ("Der seidene Faden") ein 15 Minuten langes Stück gedreht, das am selben Tag auf Netflix Premiere feiert. Der Konzern kündigte es vollmundig als Kurzfilm an, als musikalisch-visuelles Meisterwerk gar.

Tatsächlich ist "Anima" ganz wunderbar geworden, aber das kann man sagen und trotzdem die Kirche im Dorf lassen. Auch als verlängertes Musikvideo, das aus drei Albumtracks eine kleine, berührende Geschichte formt, überzeugt "Anima".

Yorkes neue Platte folgt auf eine Phase, in der der Musiker - nicht zum ersten Mal - von Angstattacken und einer Schreibblockade geplagt wurde, wie er dem britischen Magazin "Crack" in einem langen Interview erzählte. Insofern passt das Bild vom müden Mann, der zurück ins Leben findet. Im Fall des Films ist es der Blick einer Frau, der einen Energieschub verursacht, aus dem heraus der Mann sich auf die Suche nach ihr macht.

Anderson nutzt die Mittel des Tanztheaters, um diese Geschichte zu erzählen: In einer langen Kolonne wanken die Arbeiter zu Yorkes Song "Not the News" an ihre Wirkungsstätte und sehen dabei aus und bewegen sich wie die ausgemergelten Gestalten aus dem Stummfilmklassiker "Metropolis".

Auf einer schiefen Ebene versucht Thom Yorkes Figur dann zum Song "Traffic" verzweifelt, die Frau wiederzufinden, die er unterwegs verloren hat. Im dritten Teil "Dawn Chorus" findet er sie schließlich, die eckigen Bewegungen werden fließender, der Weg der beiden führt jetzt durch ein nächtliches Prag, sie tanzen bald gar und sitzen schließlich in einer Straßenbahn, wo sie liebevoll gegenseitig ihre Gesichter betasten.

Netflix Reise vom Dunkel ins Licht: Radiohead-Sänger Thom Yorke in "Anima".

Von der Dystopie zur sanften Poetik der Liebe - Anderson und Yorke übersetzen prägnant die Stimmung des Albums in Bilder. Auf "Anima" erforscht Yorke erneut sein Unterbewusstes und die (Alb)-Träume, die ihn beschäftigen und beeinflussen. Der Titel seines dritten Solowerks bezieht sich auf die Begriffe Animus und Anima, die C.G. Jung in seiner Analytischen Psychologie verwendete, um im kollektiven Unterbewussten angelegte Archetypen zu bezeichnen.

Es geht also wieder in den schwarzen Schlund der Seele, Yorkes Stimme geistert über Drones und düstere Loops, Störgeräusche und ätherisches Rauschen. Yorkes Version von elektronischer Musik schöpft noch immer aus dem Quell, der 2001 der Radiohead-Meilenstein "Kid A" war, als die Band mit klassischer Rockmusik brach und Klaustrophobie, Weltangst und Überforderungsgefühle mit den Möglichkeiten digitaler Klangsphären illustrierte.

Auf "Anima" werden daraus minimalistisch instrumentierte Songs, düster immer noch, aber den Teufel hat Yorke schon mit dem 2018 erschienen Soundtrack zum Horrofilm "Suspiria" ausgetrieben. "Anima" ist sanfter, melancholischer, zugänglicher. "Dawn Chorus" etwa entwickelt aus dem simpelsten Keyboard-Motiv ein ergreifend melancholisches Stück, das zum Ende in ätherische Zwischenwelten entschwebt.

Die Botschaft ist nicht gerade subtil

"Anima" ist aber mehr als nur Nabelschau. Brexit-Chaos, neoliberaler Irrsinn, inkompetente Politiker, bedrohlicher Klimawandel, all das sind Themen, die Yorke bewegen und wütend machen. Und sie irrlichtern durch die Songs. "Show me the Money/Party with a rich Zombie" singt Yorke in "Traffic", und in Paul Thomas Andersons Begleitfilm wird daraus die "Metropolis"-Analogie.

Was in der Musik größtenteils wabert und sich ungesagt mitteilt, muss Anderson notgedrungen in Bilder umsetzen. Da ist zwar das Verfremdungselement des Tanztheaters, trotzdem ist die Botschaft des "Anima"-Films alles andere als subtil: In einer Welt des kalten Kapitalismus rettet uns nur der human touch. Das ist nun keine bahnbrechend neue Erkenntnis. Aber wer soll immer wieder daran erinnern, wenn nicht Künstler? Am Ende geht in "Anima" gar die Sonne auf, und Thom Yorke singt: "But you're free". Wenn selbst er das sagt - wer weiß, ob nicht doch was dran ist?