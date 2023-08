Nach Comeback und Neuauflage soll die diesjährige Ausgabe von »Wetten, dass..?« am 25. November nun tatsächlich die letzte Ausgabe mit Thomas Gottschalk werden. Das bestätigte der Moderator dem SPIEGEL am Montagabend. Die 154. Ausgabe der Show kommt demnach am Samstag vor Totensonntag und »ist meine letzte«.