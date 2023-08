Thomas Gottschalk über Michelle Hunziker »ZDF hat sie mir keineswegs als ›betreuende Nachtschwester‹ an die Seite gestellt«

Das ZDF hatte am Montagabend mitgeteilt, dass Thomas Gottschalk »Wetten, dass..?« in der 154. Ausgabe der Show zum letzten Mal moderieren werde. Jahrzehntelang galt »Wetten, dass..?« als größte Fernsehshow Europas. Gottschalk hatte 1987 die Moderation von Show-Erfinder Frank Elstner, heute 81, übernommen und mit einer kurzen Unterbrechung durch Wolfgang Lippert, heute 71, bis 2011 moderiert. Von Herbst 2009 an war Hunziker an Gottschalks Seite.