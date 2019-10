"Tatort"-Kommissar Nick Tschiller Til Schweiger will "Tatort" mit "ganz wenigen" Toten machen

In dieser Woche sorgte Til Schweiger mit scharfer Kritik an der jüngsten Episode des Hessen-"Tatorts" mit Ulrich Tukur für Aufsehen: "Jede Folge der Augsburger Puppenkiste war glaubwürdiger, besser gespielt und vor allem spannender!", schrieb er auf Facebook.

In dem Tukur-"Tatort" seien mehr Menschen erschossen worden - und zwar teilweise viel brutaler - als in all seinen "Tatorts" zusammen, sagte der Schauspieler nun. "Und bei meinen war dann immer der Tenor: Das ist gar kein richtiger 'Tatort'", sagte er.

Im Januar will Schweiger nun nach eigenen Worten mit "ganz wenigen" Toten das "Tatort"-Jahr beginnen. "Das ist ja unser Neustart. Dagegen war der jetzige 'Tatort' der Dritte Weltkrieg", sagte er.

Schweiger ärgerte sich über die Kritik an seinem letzten "Tatort" - in dem sich Kommissar Tschiller durch die Türkei ballerte: "Wo ist denn die Regel? Wo steht denn das Regelwerk, was ein richtiger 'Tatort' ist. Und beim Tukur-'Tatort' war es jetzt aus Sicht der Kritiker nicht nur legitim, es war großartig."

Das Statement habe sich nicht gegen Tukur gerichtet, "den ich sehr schätze", betonte Schweiger. "Es ging um die Diskrepanz zwischen dem, was ich gesehen habe und diesen ganzen Kritiken. Das waren ja wirklich Hymnen."

In dem von Schweiger kritisierten "Tatort" wurde Felix Murot (Ulrich Tukur) mit einem alten Kollegen (Peter Kurth) auf einer Polizeiwache angegriffen. Wir schrieben dazu in unserer Kritik: "So aberwitzig dieser 'Tatort' mit Songs und Zitaten aufgeladen ist - er funktioniert doch weitgehend als klassische Western-Erzählung über verlorene Illusionen und verlorene Lieben, über unverheilte Narben und frisch zugefügte Wunden."

Zuletzt war Schweiger im Juli 2018 als suspendierter "Tatort"-Kommissar Nick Tschiller in der Folge "Off Duty" im Ersten zu sehen - zuerst wurde der Film im Kino ausgestrahlt. Da war er mit 280.000 Zuschauern eine Pleite. Sein nächster Einsatz ist für den 5. Januar geplant. Für den neuen "Tatort" drehte Schweiger im April auf der zu Hamburg gehörenden Insel Neuwerk im Wattenmeer vor Cuxhaven.