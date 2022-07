Von der Polizei festgenommen

Sirico war 1942 im New Yorker Stadtteil Brooklyn auf die Welt gekommen. In seiner Jugend geriet er immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt und wurde wiederholt festgenommen. Er begann sich im Gefängnis für die Schauspielerei zu interessieren, als dort eine Gruppe von Ex-Häftlingen auftrat.

Ab den Siebzigerjahren hatte er immer wieder kleinere Rollen in Serien wie »Kojak« und »Miami Vice«. Sirico spielte auch in Filmen wie dem Gangsterepos »GoodFellas« und der romantischen Komödie »Mickey Blue Eyes« mit. Der Regisseur Woody Allen gab Sirico häufig Nebenrollen, darunter in Filmen wie »Bullets Over Broadway«, »Geliebte Aphrodite«, »Café Society« und »Wonder Wheel«.