Danach variierte er das Profil des gewalttätigen Italoamerikaners in unzähligen Filmen. Seine Figuren trugen Namen wie Tommy Gambino, Ricky Valentino oder Toy Torillo. In Martin Scorseses Gangsterepos »Goodfellas« (1990) war er ebenso zu sehen wie in Woody Allens Zwanzigerjahre-Hommage »Bullets over Broadway« (1994). Meist spielte er den Mobster mit unglaublicher Energie, manchmal am Rande der Karikatur.

Die »Sopranos« waren Siricos Rettung, um nicht als ewiger Krawallclown in Kleinstrollen zu enden. Eigentlich sollte er eine weniger wichtige Rolle spielen, doch nach ersten Testaufnahmen baute ihm der Serienschöpfer David Chase die zentrale Figur des Paulie Walnuts. Sirico erinnert sich so an das Angebot: »Ich fragte: ›Wer soll der Typ sein?‹ David sagte: ›Du wirst ihn mögen.‹ Und Junge, ich sag dir, ich liebte ihn. Ich werde Paulie sein, bis ich sterbe.«

Die letzten Jahre verbrachte der Mann, der Paulie Walnuts war, in einem Pflegeheim in Fort Lauderdale in Florida. Dort starb er am Freitagmorgen im Beisein seiner Familie; diesen Monat hätte er seinen 80. Geburtstag gefeiert. Für Mittwoch hat die Familie eine große öffentliche Trauerfeier angesetzt, und zwar in der Basilika Regina Pacis in Brooklyn. Dort, wo der echte Tony Sirico zu Hause war.