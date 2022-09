Nun will er sich Stand-up-Comedy widmen. »Ich verbrachte zwei Jahre in meiner Wohnung, nicht auf der Straße. Stand-up war erledigt, und als ich wieder draußen unterwegs war, wurde mir klar, dass ich diesen Teil meines Lebens weiter erforschen möchte«, sagte Noah seinem Publikum im Studio. Am Ende seiner Ausführungen bedankte er sich bei seinen Zuschauerinnen und Zuschauern, die ihm stehend applaudierten.

Noah nannte kein Datum für seinen Abschied. Bisher ist nicht bekannt, wer sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin wird.