Zuletzt war eine Textnachricht bekannt geworden, in der Carlson Mordfantasien an einem Antifa-Demonstranten schildert. Schon vor Carlsons Kündigung waren Textnachrichten durchgesickert, in denen er schrieb, er hasse Donald Trump – und glaube kein Wort der Verschwörungstheorien, die er in seinen Sendungen verbreitete.