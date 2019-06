TV-Einschaltquoten Fußballerinnen besiegen Prime-Time-Sendungen

Auf dem Platz konnten die deutschen Fußballerinnen am Mittwochabend einen 1:0-Sieg gegen Spanien verbuchen - und punkteten damit auch im TV. 6,15 Millionen Menschen schalteten im ZDF ein, als die Spielerinnen zum zweiten Mal bei der Fußball-WM in Frankreich antraten. Damit besiegte das Team alle Prime-Time-Programme des Tages.

Im Vergleich zum ersten Spiel der Mannschaft am Samstag konnten die Fußballerinnen 1,77 Millionen Zuschauer dazugewinnen. Lediglich in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten später am Abend noch mehr Zuschauer zu "GZSZ" und "Grey's Anatomy" ein. Die anderen Prime-Time-Sendungen blieben blass.