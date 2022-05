Wie sieht maximal langweiliges Fernsehen aus? Dieser Frage sind Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei ihrem neuesten Streich am Mittwochabend auf ProSieben nachgegangen. Die beiden Entertainer nutzten ihre am Vorabend gewonnenen 15 Minuten frei verfügbarer Sendezeit, die sie in der Show »Joko & Klaas gegen ProSieben« regelmäßig ihrem Arbeitgeber abtrotzen können für eine Art Aufstand gegen den Sender. Sie versuchten, ihr TV-Publikum vollständig zu verjagen: Nach einer kurzen Einleitung war den Rest der Viertelstunde zur besten Sendezeit das Duo zu sehen, wie es vor weißem Hintergrund wortlos in einer Schlange anstand. Dazu spielten die Moderatoren beunruhigende monotone Synthesizer-Musik ein. Zudem wurden Hinweise auf das Programm der Konkurrenz eingeblendet.