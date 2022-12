TV-Zuschauerzahlen 2022 ZDF liegt beim Publikum vorn

Mitten in der Diskussion darum, ob es zwei öffentlich-rechtliche Sendeanstalten in Deutschland braucht, kann das ZDF mit guten Nachrichten aus dem eigenen Haus glänzen: 2022 hat das Zweite seine Spitzenposition unter den deutschen Fernsehsendern verteidigt. Ein Marktanteil von 14,5 Prozent im Gesamtpublikum ab drei Jahren bedeutet einen minimalen Rückgang um 0,2 Prozent zum Vorjahr, reicht aber zum elften Jahressieg in Folge. Auf Platz zwei folgen die Dritten Programme der ARD, die zusammengenommen 13,4 Prozent (-0,2) der Zuschauer angelockt haben.