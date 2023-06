Selbstverständlich ist dieser Tyler Rake, der unter Einsatz seines eigenen Körpers und schweren Kriegsgeräts Personen aus gefährlichen Situationen befreit, am Ende von Teil eins nicht gestorben, wie befürchtet werden musste. Aber sein Körper, sein größtes Kapital, will nicht mehr nach der schweren Schussverwundung, die er erlitt. Natürlich nur, bis ein neuer Auftrag eingeht: Rake soll Frau und Kinder eines georgischen Gangsters befreien, der sie als Geiseln in dem Gefängnis hält, in dem er einsitzt. Flugs werden Bi- und Trizeps Rocky-like unter viel Gestöhne und Gesichtsverzerrung in Form gebracht, und auf gehts zur erneuten Rettungsaktion.