Der Kanzler hat gesprochen. Und alle wichtigen Fragen sind offen . Acht Minuten dauerte die Rede von Olaf Scholz, sie lief zeitversetzt in etlichen öffentlich-rechtlichen und privaten Sender, und wer am Sonntagabend fernsah, kam nicht um sie herum.

Die Rede war als »Ansprache an die Nation« angekündigt worden, aber die Nation war danach ziemlich verwirrt und drohte sich im Streit darüber zu zerlegen, was Scholz zum Beispiel mit den Worten gemeint hatte, dass seine Regierung »weiter abwägend schweres Gerät« in die Ukraine schicken werde, wo bislang solches doch kaum eingetroffen war.

Laut ARD-Deutschlandtrend befürworten 45 Prozent der Deutschen die Lieferung schwerer Waffen, während ebenfalls 45 Prozent dagegen sind. Scholz klang so, als wolle er keiner dieser Gruppen so richtig reinen Wein einschenken. Stattdessen sagte er: »Intensiv diskutieren ist gut und legitim.« Es hörte sich so an, als wollte er noch ein wenig diesen Diskussionen lauschen, bevor er »weiter abwägend« seinen Kurs konkretisieren würde.

Die Diskussion, die bei Anne Will auf seine Ansprache folgte, dürfte Scholz dabei wenig geholfen haben. Sie war intensiv, aber nicht gut. Was auch daran lag, dass die Quasi-Vertreter der beiden 45-Prozent-Lager sich erst einmal darauf einigen mussten, was Scholz denn überhaupt gemeint haben könnte. »Hochgradig indifferent« »Was heißt jetzt ›schweres Gerät‹?«, fragte am Anfang der Sendung der Soziologe Harald Welzer. Er gehört zu den Erstunterzeichnern des von Alice Schwarzer initiierten offenen Briefes an Olaf Scholz, in dem angesichts des Ukrainekriegs eine Verhandlungslösung gefordert wird. In einem Essay für den aktuellen SPIEGEL hatte Welzer den Kanzler sogar für sein Zögern verteidigt, das »klüger als forsches Eskalieren« sei. Bei Will aber konnte er dessen Ansprache nichts abgewinnen: »Wo ist die deutliche Positionierung in die eine oder andere Richtung? Ich finde die Rede hochgradig indifferent.«