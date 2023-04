Die Schauspielerin war bereits zu DDR-Zeiten in Theater, Film und Fernsehen erfolgreich. Ihre erste Kinorolle hatte sie 1963 in dem Defa-Film »Christine«, der wegen des Todes des Regisseurs Slatan Dudow während der Dreharbeiten nie fertiggestellt wurde. In den Jahrzehnten darauf war sie immer wieder in Produktionen der Defa und des DFF zu sehen. Als Oberschwester Walburga in Lothar Warnekes Drama »Einer trage des anderen Last...« erhielt sie beim Nationalen Spielfilmfestival der DDR 1988 den Preis in der Kategorie »Beste Nebendarstellerin«.