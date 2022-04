Ein bisschen Formatabrieb gibt’s immer: Die dritte Staffel des Netflix-Erfolgs »LOL: Last One Laughing« startet deutlich gedämpfter. Der größte Anschau-Impuls ist Mirko Nontschew bei seinem letzten Auftritt.

(Achtung, dieser Text enthält kleinere Spoiler.) Auf traurige und gemeine Weise ist es dann doch auch zumindest symbolisch irgendwie passend, dass Mirko Nontschew auch bei seinem letzten TV-Auftritt zu früh gehen muss. Kurz vor seinem Tod im vergangenen Dezember gehörte er noch zum Cast der dritten Staffel von »LOL: Last One Laughing«, dem Verkneifeformat von Netflix, das gerade auf der Streamingplattform gestartet ist – »Für Mirko« ist der ersten Folge als Widmung vorangestellt. »Tobias or not Tobias, that is the Zwetschgen«, kalauert er sich gleich nach seinem Einzug warm, die Mimik flattert elastisch. »Ein einziger chinesischer Staatszirkus nur in einem Gesicht«, beschreibt sein LOL-Mitstreiter Christoph Maria Herbst das immense mimische Knautschvermögen, das neben Nontschews großer interner Soundbibliothek seine charakteristischstes Spaßwerkzeug war.

Tatsächlich liefert seine Teilnahme nach zwei schnell hintereinander abgelieferten Staffeln im vergangenen Jahr und der nicht endlos abriebfrei reproduzierbaren Grundidee des generellen, aber permanent neu gekitzelten Lachverbots womöglich den größten Streamimpuls. Der Cast der dritten Auflage bietet neben den wiederkehrenden Lachpein-Garantinnen Anke Engelke und Carolin Kebekus, die wie Nontschew schon in vergangenen Staffeln zu sehen waren, einige sehr plausible, aber auch ein paar in der Formatlogik nicht wirklich zwingende LOL-Neulinge: Natürlich will man hier, je nach persönlicher Komikpräferenz, dringend Hazel Brugger und Olaf Schubert sehen, in Palina Rojinski und Michelle Hunziker wähnt man dann doch eher Giggelopfer als gefährliche Schmunzel-Erzwingerinnen – was vor allem bei Hunziker eine echte Fehleinschätzung ist, die sie bei einer spektakulären Tierimitation widerlegen wird.

Ein neues Set, ferngesteuerte Spezialeffekte und, die größere Neuerung, ein szenenweise angedocktes Publikum liefern ein wenig Anschubhilfe, trotzdem muss Gastgeber Bully Herbig in seinem Kontrollraum die ersten überschaubar lustigen Gagmanöver deutlich brachialer anlachen als in den ersten beiden Staffeln, das wirkt nicht immer glaubwürdig. Nur ausgesprochene Frohnaturen dürften dabei beim Mitspielen vor dem Fernseher ernsthaften Lachdrang verspüren, und auch bei den zu ahndenden Spaßanzeichen der Kandidatinnen und Kandidaten scheint man noch etwas strenger zu sein: Echte Pruster sind selten, weswegen also schon Mundwinkelzucker und minimale Lächler ein Leben kosten.