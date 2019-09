Animierte Erwachsenen-Serie Almas Flucht aus der Wohlfühlhölle

Wenn bei Alma mal wieder Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verrutschen, kann es unangenehm werden. Dann sitzt sie plötzlich nackt vor den Kindergartenkindern, die sie betreut. Oder ein nervendes Gespräch mit ihrer Mutter wiederholt sich endlos. Dass ihr verstorbener Vater sich immer wieder mal zu ihr an den Küchentisch setzt, daran hat sich Alma beinahe schon gewöhnt.

In der Amazon-Prime-Serie "Undone" hat die weibliche Hauptfigur nach einem Unfall merkwürdige Visionen und kann scheinbar nach Belieben durch verschiedene Zeitebenen reisen. Ein nerdiges Sci-Fi-Spektakel wird trotzdem nicht daraus. Es ist zwar Amazons erste animierte Serie für Erwachsene. Aber die Bilder, die wir sehen, wurden zunächst mit Schauspielern gefilmt. "Undone", dieses großartige Fernsehwunder, hat nicht die geringsten Absichten, sich herkömmlichen Kategorien anzupassen. Diese Serie macht es sich lässig zwischen den Schubladen bequem.

Die Geschichte dreht sich um Alma (Rosa Salazar), um die 30, Erzieherin, die mit Vorliebe Sätze sagt wie diesen: "Ich bin so gelangweilt vom Leben". Die sich abends in ihrer Stammbar lustig macht über ihre kleine Schwester, die demnächst heiraten wird und stolz den Verlobungsring zeigt. Die ihren Freund Sam inständig bittet, sie nicht zu heiraten, damit sie verschont bleiben von der Wohlfühlhölle, in der Freunde und Verwandte ihrer Einschätzung nach schmoren.

Und dann ist da dieser Tag, an dem Almas Vater scheinbar völlig selbstverständlich am Straßenrand steht, obwohl er bei einem Autounfall starb, als sie noch ein Kind war. Die Folge ist ein schwerer Autounfall Almas, den sie allerdings überlebt. Als sie aus dem Koma erwacht, ist ihr Vater noch immer da. Und nicht nur das: Er behauptet auch, ermordet worden zu sein. Dass Alma die Fähigkeit besitzt, durch die Zeit zu reisen und andere Realitäten zu sehen. Und dass sie ihm helfen soll, seinen Mord zu verhindern.

Nie nur für den Effekt

Klingt nach Stoff für einen mindfuck, der die große Fantasy-Fangemeinde in Verzücken versetzen sollte. Würde Alma nicht gleich die Luft rauslassen: "Ich bin echt mal kein Jedi oder sowas." Das macht "Undone" zu einem so ungemein schlauen Unternehmen: Die Macher lösen in ihrer Geschichte zwar Raum und Zeit auf und lassen unglaubliche Dinge geschehen - aber es geht nie um den Effekt an sich, sondern um eine junge Frau mit alltäglichen Problemen und traumatischer Vergangenheit.

Kate Purdy und Raphael Bob-Waksberg haben schon zuvor gezeigt, was für ein Wunderding animierte Comedy für Erwachsene sein kann. Die beiden schufen für Netflix zwei unerhört aufregende, zeitgeistige Zeichentrick-Serien: "BoJack Horseman" über ein depressives Pferd in Hollywood und "Tucca & Bertie" über zwei durchgeknallte Vogel-Freundinnen.

Für "Undone" entschieden Purdy und Bob-Waksberg sich für die Animationstechnik der Rotoskopie, die schon in den Stummfilmjahren erfunden wurde und mit der zuletzt Anfang der 2000er Richard Linklater in seinen Filmen "Waking Life" und "A Scanner Darkly" experimentierte. Dabei werden Filmszenen zunächst ganz normal gefilmt und später am Computer nachgezeichnet.

Vom schmalem Grat zwischen Erkenntnis und Psychose

Der Effekt ist bemerkenswert und passt perfekt zu "Undone": Die Bilder sind so real, dass sie unmittelbaren Zugang zu Almas Welt gewähren; und gleichzeitig so verfremdet, dass man sich nicht wundert, wenn die Zeit sich biegt und krümmt und sich Portale zu anderen Welten öffnen. Dazu kommt die natürliche, ungemein anrührende Spielweise von Hauptdarstellerin Rosa Salazar, einer Spezialistin für die Darstellung menschlicher Verhaltensweisen in einem animierten Kontext: Erst kürzlich war sie als Cyborg mit riesigen Augen in "Alita: Battle Angel" zu sehen.

Um eine menschliche Erfahrung geht es vor allem in "Undone". Dass Alma durch die Zeit reisen kann, ermöglicht den Machern, ihre Geschichte nicht linear zu erzählen, so dass sich aus vielen Details erst nach und nach ein Gesamtbild ergibt. Und eine Erklärung dafür, warum Alma Gefühle ironisch neutralisieren oder gleich mit ihrem Zynismus zu Boden strecken muss, bevor sie sie ins Herz treffen.

Von Verlust und unbewältigter Trauer erzählt "Undone", von der Sehnsucht nach Verbundenheit und der Angst vor Enttäuschung, von dem schmalen Grat zwischen Erkenntnis und Psychose. Dass diese Serie sich großen Fragen stellt, dass die Geschichte sich in andere Dimensionen auffaltet, ist mutig. Großartig wird sie dadurch, dass sie trotzdem den Alltag nie aus dem Blick verliert.