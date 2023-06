»Die da oben!« So lautete der Titel einer Instagram-Story , die das Content-Netzwerk funk ins Netz gestellt hat. Die Story hatte für Diskussionen gesorgt, da in dem Beitrag auch das Video »Was ist rechts?« eingebettet war, in dem erklärt wird, welche Personen, Verbände und Strömungen als »politisch rechts« gelten.