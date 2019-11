"Unter uns"-Urgestein Blossey Irene Weigel stirbt den Serientod

Petra Blossey verlässt nach einem Vierteljahrhundert die RTL-Serie "Unter uns". Die 63-Jährige hatte seit der allerersten Folge im Jahr 1994 die Rolle der Irene Weigel gespielt. Sie war zuletzt das Oberhaupt des Weigel-Clans, um den sich alles dreht. Nun verlässt sie die Seifenoper auf eigenen Wunsch, wie RTL mitteilte.

Sie habe sich entschieden, bei "Unter uns" aufzuhören und wieder nach Potsdam zu ziehen - in die Stadt, in der sie aufwuchs. Der Abschied sei sehr emotional gewesen, berichtete Blossey. "Keiner meiner Kollegen konnte sich vorstellen, dass ich als Irene nicht mehr mitspiele. Irene war in der Serie 'Der Fels in der Brandung'".

Bernd Jaworek/ TVNOW Petra Blossey ist seit 1994 bei "Unter uns" - als Einzige des ganzen Ensembles

In der Serienhandlung kommt Irene von einer Reise aus Japan zurück - allerdings nicht lebendig. Von Montag an ist bei RTL eine Jubiläumswoche von "Unter Uns" zu sehen. Die Serie feiert den 25. Geburtstag, die erste Folge lief am 28. November 1994. Produziert wird sie in Köln.

Petra Blossey reüssierte schon in der DDR als Tänzerin und Schauspielerin. Sie tanzte am Metropol-Theater in Berlin, spielte am Staatstheater Cottbus und war in Fernseh- und Kinofilmen zu sehen. In der Defa-Serie "Front ohne Gnade" über Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg spielte sie 1984 eine der Hauptrollen. Kürzlich war Blossey wieder im Kino zu sehen, im Musical "Ich war noch niemals in New York".