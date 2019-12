Umstrittener Kabarettist MDR trennt sich von Uwe Steimle

"Keine Basis mehr für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit": Schon seit einigen Monaten hatte sich angekündigt, dass der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) seine Zusammenarbeit mit Uwe Steimle überdenken will. In seiner Sendung "Steimles Welt" hatte der Kabarettist verleumderische Gerüchte über Flüchtlinge verbreitet, in seinem Bühnenprogramm verglich er die rechtsextreme Terrorzelle "Revolution Chemnitz" mit der Olsenbande, den MDR hatte er in die Nähe des Staatsfunks gerückt. Nun zieht der MDR Konsequenzen und beendet die Zusammenarbeit mit dem Kabarettisten.

Wiederholt habe Uwe Steimle in öffentlichen Äußerungen die Unabhängigkeit des öffentlichen-rechtlichen Rundfunks in Frage gestellt, erklärte MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi auf Twitter.

MDR beendet Zusammenarbeit mit Uwe #Steimle: Die @mdrde-Sendereihe „Steimles Welt“ wird 2020 nicht fortgesetzt. Der MDR sieht keine Basis mehr für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. pic.twitter.com/BmowFXnCOx — MDR Presse (@MDRpresse) December 4, 2019

Mit seinen neuerlichen Vorwürfen gegen den MDR und dem Vorwurf mangelnder Loyalität des Senders gegenüber dem Kabarettisten sei nun der Punkt erreicht, der eine weitere Zusammenarbeit für den MDR unmöglich mache. Die Sendereihe "Steimles Welt", die bislang vier Mal im Jahr ausgestrahlt wurde, werde daher 2020 nicht fortgesetzt.

Der sächsische Komiker ist wegen seiner politisch kontroversen Äußerungen seit Langem umstritten. In dem von Jacobi angesprochenen Interview mit der Wochenzeitung "Junge Freiheit" hatte der 56-Jährige Deutschland als "besetztes Land" bezeichnet und einen staatsfernen Rundfunk bestritten. Im vergangenen Juni ließ sich Steimle mit einem "Kraft durch Freunde"-Shirt fotografieren - eine Anspielung auf die nationalsozialistische Freizeitorganisation.

Bereits im vergangenen Jahr hatte MDR-Intendantin Karola Wille Steimle in einem persönlichen Gespräch zur Mäßigung aufgerufen. "Es ist eine Grenze überschritten, wenn uns jemand in die Nähe des Staatsfernsehens rückt", hatte Wille dem SPIEGEL gesagt.

Vielen ist Steimle aus der Fernsehserie Polizeiruf 110 bekannt. Von 1993 bis 2009 ermittelte er darin als Hauptkommissar Jens Hinrichs.