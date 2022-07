Gleich in der zweiten Folge, einem Ekstase- und Absturz-Thriller aus dem Milieu von Micro-Tradern, wurde am Ende das gesamte Revier zerlegt. Während um sie herum die Fetzen flogen, legte Altenberger als Eyckhoff in einer Kaschemme eine ziemlich lustige Gesangs- und Tanznummer hin. Diese unerschütterliche, in keiner Situation zynisch wirkende Heiterkeit sollte ihr Alleinstellungsmerkmal im Sonntagskrimi sein.

Mal Vorstadt, mal Präsidium

Ermittlerin Eyckhoff arbeitete mal auf einer verschlafenen Polizeistation in der Vorstadt, mal in einem oberen Stockwerk des Polizeipräsidiums direkt unter dem Hubschrauberlandplatz. Sie war mal Streifenpolizistin in unvorteilhafter Lederjacke, mal lässig im Bürosessel fläzende Verhörspezialistin. Altenberger stieg mit langen Haaren in die Rollen ein und machte dann mit Raspelschnitt weiter, weil sie sich zuvor unter verstörend großem Diskussionsbedarf der Öffentlichkeit für die Rolle der Buhlschaft beim Salzburger »Jedermann« die Haare hatte abschneiden lassen.