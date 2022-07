Die Zuschauenden der Vormittagssendung »Live nach Neun« im Ersten haben am Freitag keine Live-Folge, sondern eine »Best of«-Version gesehen. Der Grund ist ein Warnstreik von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beim Westdeutschen Rundfunk (WDR) in den laufenden Tarifverhandlungen, wie der öffentlich-rechtliche Sender am Freitag in Köln bestätigte.