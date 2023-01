In dem Video sagt Kindler zum Beispiel: »Ich will Radikalisierung gegen diese Scheiß-Partei. Wenn es heiße, »das waren die bösen Ausländer, die an Silvester geböllert haben« ende der politische Austausch und »die Agitation« habe zu beginnen. Und weiter: »Aber das ist Hetze, ja das ist Hetze. Dazu will ich aufrufen.« In dem Video sagt der 26-Jährige, dass dieses Statement nicht ironisch gemeint sei.