Weihnachten bei Netflix Stiller Stream, heiliger Stream

1. Let It Snow

Netflix Es sind die Hormone! Die Kids in "Let It Snow" drehen durch

Worum geht es? Eine Gruppe Kleinstadtjugendlicher rangelt über die Feiertage mit dem Üblichen: den Hormonen. Mehrere klassische Verknallungsdilemmata werden so komplex miteinander verknüpft wie die letztjährigen Lichterkettenkabel in der Weihnachtsdekokiste.

Kitschfaktor: Stark altersabhängig, wie rührend man den Freundschaftsschwur findet, im Falle eines Feuers würde man eher Beyonce in den Flamme verschmurgeln lassen als die liebe Freundin (angenommen, man könnte nur eine von ihnen retten). Wenn aber der schüchterne Tobin und sein heimlicher Crush, ein Mädchen namens The Duke, zur einsamen Kirchenorgel "Whole of the Moon" von den Waterboys covern, taut das auch das kälteste Herz kurz an.

Wertung: Drei Schmalzfässer.

Wer ist tot? Der Weihnachtsfilm als solcher kommt niemals ohne tote Familienmitglieder in der Rahmenhandlung aus. In "Let It Snow" ist die Mutter des Mädchens Julie todkrank, was Juli vermeintlich an die vermaledeite Kleinstadt fesselt.

Beste Szene: Dem Dinner namens "Waffle Town" fehlt in der Leuchtschrift der erste Buchstabe, was den Namen mit ein bisschen gutem Nuschelwillen zu "Awful Town" verballdöselt. Ein Ehrenpreis geht außerdem an denjenigen, der den Einfall hatte, den in Teenieknutschfilmen obligatorischen Quarterbacktypen "JP Lapierre" zu nennen.

2. Christmas Inheritance



Courtesy Everett Collection/ Netflix Wo ist er hin? Ellen (Eliza Taylor) sucht ihren Traummann

Worum geht es? Bevor Ellen das Geschenkartikelimperium ihres Vaters übernehmen darf, muss sie ihm beweisen, dass sie auch mit nichtreichen, unverschnöselten Menschen klar kommt - und eine Weihnachtskarte in seine Heimatstadt ausliefern, wo sein früherer Geschäftspartner Zeke immer noch lebt. Also reist sie inkognito und mit nur 100 Dollar Spesengeld in das verschneite Kaff - und muss, weil Zeke überraschend verschwunden ist, in einem Hotel mit beschmusungsreifem Geschäftsführer (der heimlich Eisskulpturen designt) anheuern.

Kitschfaktor: Sehr hoch. Jake, der Geschäftsführer, wurde von seiner ersten Frau ausgerechnet zu den Klägen von "Stille Nacht" verlassen, weswegen er das Lied nun nicht mehr erträgt. Spätestes, wenn zum Finale Andie McDowell (die eine unerträglich gütige Cafébesitzerin spielt) besagtes Lied anstimmt, geht es dem Zuschauer ganz ähnlich.

Wertung: Vier Schmalzfässer.

Wer ist tot? Ellens Mutter.

Beste Szene: Die Chuzpe, mit der bei einer Charity-Auktion gut sicht- und identifizierbare Apple-Produkte als "einzigartige Geschenke" produktplatziert werden, muss man fast schon bewundern.

3. A Christmas Prince



Prod.DB/ imago images So sieht Weihnachten im Königreich Aldovia aus

Worum geht es? Die aufstrebende Journalistin Amber Moore arbeitet bei einem Magazin, das mit spannenden Themen wie "Ugly Christmas Sweaters of the Stars" besticht, und wird in das Königreich Aldovia geschickt, wo gerade der als Playboy verschriene Prinz Richard nach dem Tod seines Vaters den Thron besteigen soll. Dort embedded sich Amber selbst ins Königshaus, indem sie sich als Tutorin für Richards kleine Schwester Emily ausgibt, die wegen eines Rückenleidens im Rollstuhl sitzt, und rettet Richard am Ende die Regentschaft

Kitschfaktor: Sehr anspruchsvoll. Es gibt verdruckste Erstbetastungen beim Bogenschießen, nächtliche Ausritte und einen "Nussknacker"-Ball, zu dem Amber wie Fürstin Gracia Patricia hergerichtet wird, verschwurbelte Nachlassrätsel und einen bösen Cousin. Die eigentliche Krönungszeremonie findet allerdings in einem ranzigen Hörsaal statt, der das Parlament von Aldovia darstellen soll, und hat weniger zeremonielle Würde als eine Trikotvorstellung beim FC Bayern München.

Wertung: Vier Schmalzfässer.

Wer ist tot? Ambers Mutter und Prinzens Vater.

Beste Szene: Der Moment, in dem einem auffällt, dass es sich bei Prinz Richards Pferd um den dauerwellenmähnigen Zossen von Sir Cole aus "The Knight Before Christmas" (siehe unten) handelt. Zeitreisen sind real, hurra!

4. Weihnachten in der Wildnis



Netflix Mehr Elefanten, bitte! Die lenken von dieser ständigen Knutscherei ab

Worum geht es? Als ihr Sohn aufs College geht und das Heim verlässt, will Kate (Kristen Stewart) ihrem Mann eine zweite Hochzeitsreise nach Sambia schenken. Der hat allerdings marginal andere Pläne und verlässt sie direkt. Kate fliegt trotzdem und bleibt auf der Reise in ihre Luxus-Safari-Lodge in einer Auffangstation für verwaiste Elefantenbabys hängen, in der sie den wildromantisch angekrusteten Derek (Rob Lowe) kennenlernt. Kate erinnert sich daran, dass sie ja früher mal Tierärztin war, und bleibt statt einer Woche einfach bis Weihnachten. Als sie, zurück in New York, erfährt, dass die Station bald aus Geldmangel schließen muss, verkloppt sie ihren gesamten Luxuskram.

Kitschfaktor: Erträglich. Sehr viele, sehr ausführliche Elefantensequenzen lenken tröstend von der Angst vor der unvermeidlichen Küsserei ab, die ja in jedem Weihnachtsfilm zwingend abgezüngelt werden muss. Außerdem ist der Film angenehm handlungsarm.

Wertung: Drei Schmalzfässer.

Wer ist tot? Dereks erste Ehefrau. Und diverse Elefantenmütter.

Beste Szene: Alle, in denen nur Tiere vorkommen.

5. The Knight Before Christmas

Brooke Palmer/ Netflix Die perfekte amerikanische Familie bekommt es mit einem zauseligen Ritter zu tun

Worum geht es? Der mittelalterliche Ritter Sir Cole wird von einer alten, magiebegabten Zottelfrau in das Ohio der Jetztzeit teleportiert und darf nur dann in seine Zeit zurückkehren, wenn er bis zum Weihnachtstag eine ihm unbekannte Aufgabe erfüllt. Wer schon ein oder zwei romantische Komödien gesehen hat, könnte eventuell ahnen, die geheime Quest habe möglicherweise etwas mit der einsamen Junglehrerin Brooke Winters zu tun. Ganz vielleicht aber nur.

Kitschfaktor: Wenn Sir Cole und Brooke gemeinsam Hunderte von Broten für ein Benefizessen backen und dabei nach Art der Töpferszene aus "Ghost" klammeraffig verschränkt den Teig kneten, ist das nur für hartgesottene Kitschfans erträglich. Wertung: Fünf Schmalzfässer.

Wer ist tot? Die Eltern von Brooke.

Beste Szene: In schamloser Intertextualitäts-Ranschmeiße muss der arme Ritter, als er die ihm unbekannte moderne Technik erforscht, im Fernsehen ausgerechnet "Weihnachten in der Wildnis" anschauen. Und an den Weihnachtsbaum hängt Brooke ein Ornament, das ihre Eltern einst von einer Reise ins Königreich Aldovia mitbrachten, wo "A Christmas Prince" spielt. Schön aber, wie Sir Cole Brookes Cloud-Assistenzgerät beständig mit "Lady Alexa" anspricht.

6. Klaus

Netflix Jesper versteht keinen Spaß, wenn es um die Post geht

Worum geht es? Jesper (in der deutschen Fassung gesprochen von Ralf Schmitz) ist der Sohn des obersten Aufsehers über alle Postboten und gibt sich als Schüler der Postakademie so wenig Mühe, dass ihn der Vater zur Strafe auf die Insel Smeerensburg schickt. Dort muss er 6000 Briefe zustellen, bis er wieder nach Hause darf. Leider hassen sich die Menschen dort aber so sehr, dass sie sich niemals auch nur eine Postkarte schreiben würden. Zum Glück trifft Jesper den alten Kauz Klaus (gesprochen von Rufus Beck), der in einem Haus im Wald wohnt und Spielzeug bastelt und der Kindern, wenn sie ihm einen netten Brief schreiben, im Gegenzug einen Aufziehfrosch schickt - das kurbelt den Briefschreibeeifer bei den jungen Smeerensburgern mächtig an.

Kitschfaktor: Erfreulich gering. Die Galligkeit, mit der sich die verfeindeten Inselbewohner begegnen, bietet eine schöne schwarze Fläche, auf der die rührenden Momente umso mehr scheinen können, ohne die Geschichte zu überzuckern. Als eine ans Herz gewachsene Figur am Ende stirbt, vergießt man seine Tränchen darum ganz ohne Rührungsscham.

Wertung: Zwei Schmalzfässer.

Wer ist tot? Die Frau von Klaus.

Beste Szene: Die kleinfieselig ausgedachten Piesackereien der verfeindeten Inselbewohner sind absolut großartig: Eine alte Frau kippt ihr Dreckwasser mutwillig über die aufgehängte Wäsche der Nachbarn, Kinder sägen eine Eisscholle an, um einen schnarchenden Opa darauf aufs offene Meer treiben zu lassen, und zwei verfeindete Sippen strecken sich beim "großen Hinternhalt von 1986" gegenseitig die blanken Ärsche aus den Fenstern entgegen. Liebevoller wurde selten gehasst.

