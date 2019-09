ARD Streit um "Weltspiegel"-Sendeplatz

In einem Beschwerdebrief positionierten sich unter anderem ARD-Auslandskorrespondenten und Verantwortliche aus Redaktionen einzelner Sender: In der ARD wird heftig über den prominenten Sendeplatz der Auslandssendung "Weltspiegel" am Sonntagvorabend im Ersten diskutiert. Der Slot direkt vor der "Tagesschau" könnte internen Überlegungen zufolge bald dem Sport gehören. Der traditionsreiche "Weltspiegel", der politische, aber auch kulturelle und alltagsnahe Berichte von Korrespondenten aus ganz unterschiedlichen Ländern bündelt, müsste dafür auf einen früheren Zeitpunkt umziehen.

Zu den Absendern des Beschwerdebriefs, über den zuerst das "Handelsblatt" berichtete, gehören auch prominente TV-Gesichter wie Claus Kleber, Frank Plasberg, Sonia Seymour-Mikich und Tina Hassel, die die Sendung einst moderierte. Sie beklagen, dass ein "jahrelang gelernter Sendeplatz" verloren gehe. Dies sei in der Diskussion um die Legitimation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eine falsche Entscheidung. Eine Neuordnung liegt federführend in der Hand der Programmdirektion.

Volker Herres, Programmdirektor der ARD, verwies in einer Stellungnahme darauf, dass ab April 2020 das Sonntagvorabendprogramm des Ersten neu geordnet werde - wenn die letzten Folge der sonntäglichen "Lindenstraße" ausgestrahlt worden sei. "Hierfür werden derzeit mehrere Varianten diskutiert. Wir bitten um Verständnis, dass wir diese Schemadiskussion ausschließlich intern führen." Die Öffentlichkeit werde zu gegebener Zeit über die Pläne informiert.

Der ARD-Vorsitzende und Intendant des Bayerischen Rundfunks, Ulrich Wilhelm, stellte klar: "Es ist noch keine definitive Entscheidung getroffen worden, die Runde der ARD-Intendantinnen und Intendanten wird sich bei ihrer Tagung kommende Woche damit befassen." Die Intendanten der öffentlich-rechtlichen ARD-Anstalten treffen sich am Montag und Dienstag zu ihrer nächsten regulären Sitzung in Stuttgart.