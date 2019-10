Missglückter Spionagekrimi Der Klassenfeind in meinem Bett

Die eiserne Faust des Antifaschismus macht vor der eigenen Tochter nicht halt: In einer Rückblende sehen wir, wie die junge glühende Sozialistin vom eigenen Vater, einem Offizier der Hauptverwaltung Aufklärung (HVA), aus dem Nichts einen Schlag in die Magengrube bekommt. Ein Tipp für die anvisierte Geheimdienstkarriere: Niemals die Deckung aufgeben, Schatz!

Gespielt wird der Vater von André Hennicke, der am Sonntag im Stuttgart-"Tatort" als Teufelsanbeter mit höllisch loderndem Blick zu sehen gewesen ist. Der Wahn ist Hennicke nun auch in "Wendezeit" ins Gesicht geschrieben. Und gerade in diesem fratzenhaft dargestellten Antifaschismus manifestiert sich das Hauptproblem dieses missglückten Spionage-Krimis: Er heuchelt Psychologie und politische Komplexität, wo er eigentlich nur auf rustikale Mimik und rohe Gewalt setzt.

Durch den Schlag in die Magengrube Anfang der Siebzigerjahre ist auch dem schlichtesten unter den Zuschauern klar, weshalb die zweifache Mutter und Doppelagentin, die unter dem Namen Saskia Starke (Petra Schmidt-Schaller) knapp 20 Jahre später in Westberlin trotz aller Versuchungen durch den geliebten Klassenfeind zum Auslandsspionagedienst der DDR hält: Sie hat es in der Jugend so eingebläut bekommen.

Nun arbeitet sie unter der Identität einer westdeutschen Frau, die einst aus Idealismus in die DDR übergesiedelt ist, bei der CIA. Die falsche Saskia ist mit einem Jazz-liebenden und Whiskey-schlürfenden Amerikanistikprofessor (Harald Schrott) liiert, legt aber regelmäßig persönlich vor dem Wodka saufenden HVA-Chef Markus Wolf (Robert Hunger-Bühler) Bericht über den Klassenfeind in ihrem Bett ab.

Vergiss Gorbatschows Perestroika!

Als die DDR sich aufzulösen beginnt, droht das Arrangement aufzufliegen. Auch deshalb, weil in die CIA-Dienststelle in Westberlin ein neuer Chef aus dem Hauptquartier in Langley (Ulrich Thomsen mit Brillengläsern wie aus Lupenglas) eingeflogen wird, der schon einige Maulwürfe enttarnt hat und der mahnt: "Lassen wir uns nicht von der sogenannten Entspannungspolitik Gorbatschows blenden!"

Dass der kalte Ami-Krieger trotz massiven Lügendetektor-Einsatzes und der detailgenaue Beobachtung seiner Mitarbeiter durch seine Lupenbrille nicht das Spiel der falschen Saskia durchschaut, während deren Ehemann nur einmal den Heimatort der echten Saskia aufsuchen muss, um zu kapieren, dass seine Frau ihn, den Freund der freien Marktwirtschaft, mit dem realen Sozialismus betrügt, ist einer der vielen Plot-Patzer in "Wendezeit" (Buch: Silke Steiner). Plot-Patzer, die auch der Tatsache geschuldet sein mögen, dass die Geschichte zuerst als Miniserie im "Weißensee"- oder "Ku'damm"-Format angelegt worden war, dann aber auf zwei Stunden runtergebrochen werden musste.

Regie führte Sven Bohse, der mit den beiden "Ku'damm"-Staffeln gezeigt hatte, wie man in hohem Tempo Biographien entwickelt und funkeln lässt, während im Hintergrund die Zeitgeschichte in den schönsten und scheußlichsten Farben leuchtet. Bei "Wendezeit" aber funkelt weder die Biographie, noch leuchtet die Zeitgeschichte. Alle angerissenen Themen hat man woanders bereits prägnanter dargestellt gesehen: die irren, doppelbödigen Maskeraden des ideologischen Überwältigungstheaters zur Zeit des Kalten Krieges etwa bei "The Americans" oder "Deutschland 83".

Familie als ideologische Verfügungsmasse

Diese Komplexität ist in "Wendezeit" nur angetäuscht. Unter anderem werden auch die Rosenholz-Dateien thematisiert, jene umfassende Datensammlung, die 1989 von der CIA abgegriffen wurde und durch die DDR-Spitzel enttarnt werden konnten. Dazu gab es mal einen Berliner "Tatort" aus dem Jahr 2003, der das schwierige Thema der Dechiffrierung dieser Dateien aus der Gegenwart heraus mit einer Tiefenschärfe beleuchtete, die sich nun bei "Wendezeit" nicht einstellen will.

Doch nicht nur die Nebenstränge bleiben zum Teil diffus, sondern auch der theatralische Kern der Geschichte, das Doppelleben der Heldin mit dem darin verankerten Widerspruch aus politisch motivierten Beziehungen und autonom fliegenden Gefühlen. Das fällt umso mehr auf, wenn man ihn mit dem fantastischen deutschen Oscar-Kandidaten "Zwei Leben" über eine Ostagentin in Norwegen vergleicht, in dem aufwühlend genau gezeigt wurde, wie autoritäre Systeme Familie als Verfügungsmasse zu instrumentalisieren verstehen.

In "Wendezeit" gibt es nur eine Szene, die das auf den Punkt bringt: Als Saskia ihr erstes Kind bekommt, wird sie über Umwege zu ihrem Förderer und väterlichen Freund Markus Wolf gebracht. Auf einer Feier hebt der Spionagemann das Baby wie ein liebender Opa in die Sonne, obwohl es doch vor allem Pfand im Deal mit der Agentin ist. Ein Bild, dass die Verstrickungen von Familie und Ideologie sehr viel grausamer einfängt als alle Schläge in die Magengrube.

