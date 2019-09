Eigentlich ist "Wer wird Millionär" keine Quizshow, sondern eine endlose Partie Memory. In 20 Jahren hat die Sendung ein wimmelbildartiges System an Konventionen und Charakteren erschaffen, und sie in jeder Folge wiederzuentdecken, macht möglicherweise inzwischen genauso viel Spaß, wie die Antworten als krähender Klugscheißer noch vor den Kandidaten gen Fernseher zu blöken (wobei das schon wirklich immer noch ziemlich viel Spaß macht).

Einige immer wieder neu zu besetzende Rollen waren auch in der Jubiläumssendung aufzudecken: Die resolut Strauchelnde, die mit größter Überzeugung die falsche Antwort herleitet (und sich schon niedrigstufig aus dem Ratestuhl kegelt, weil sie fälschlicherweise sicher ist, eine 50-Cent-Münze sei kleiner als eine Ein-Euro-Münze).

Das Klimper-Kokettchen, das Günther Jauch um sachdienliche Tipps anbettelt und ihm verspricht, dafür ihr erstgeborenes Kind nach im zu benennen (und dann ohne Jauch-Assistenz zügig rausflog, weil sie die richtige Schreibweise von Cappuccino nicht erkannte - plötzlich scheinen diese stumpfen Wandtattoos doch einen Bildungsauftrag zu erfüllen). Und natürlich gab es auch den Strebi, der nur knapp sein Wissenswasser halten konnte und zur richtigen Antwort auch noch gar nicht mal so Wissenswertes zu den falschen Varianten mitzuteilen hatte.

Die Jubiläumssendung war zusätzlich tatsächlich explizit nach dem Memoryprinzip gestaltet: Es wurden nur Fragen gestellt, die in den vergangenen 20 Jahren schon einmal vorkamen, und gelegentlich wurde die Erstbeantwortung dann auch eingespielt. Infos wie "diese Frage hat Bastian Pastewka vor 17 Jahren schon mal in einem Promispecial beantwortet" hemmten machmal etwas das Fortkommen.

Doch die Kramerei in den Fragen der Vergangenheit lieferte gelegentlich auch interessante kulturgeschichtliche Befunde: Am Montag gab es gerade mal 1000 Euro, wenn man wusste, dass man "den Psychoterror abgewiesener Liebenden" als "Stalking" bezeichnet - im Jahr 2000 war diese Frage noch 250.000 Euro wert, da der Begriff - und das Bewusstsein für dieses Verhalten - noch ganz frisch war.

Im Publikum saßen ausschließlich Ex-Kandidaten, und eine von ihnen beantwortete als Saaljoker dann gleich noch einmal die Frage, die ihr damals 125.000 Euro eingebracht hatte.

Ein Kandidat fügte der Jubiläumssendung dann allerdings noch eine weitere Memory-Ebene hinzu, die das Format gehörig ins Wanken brachte: Der Jungjurist hatte sämtliche "Wer wird Millionär"-Folgen gesehen, veranstaltete in seinem nicht gänzlich gruselfreien "Quizkeller" an einem selbstgebauten Ratepult eigene Knobelveranstaltungen - und hatte viele Fragen so gut memoriert, dass er die Antwort schon geben konnte, bevor Jauch seine vierfache Auswahl präsentierte.

16 Jahre hatte er sich vergeblich als Kandidat beworben, nun ließ er allem Aufgestauten freien Lauf, schwadronierte bei einer Vogel-Frage ungebeten über Mauersegler, erklärte bei einer Frage, die auf Kurt Cobain abzielte, wie Stieg Larsson seinen Namen bekam und lobte Jauchs Paisleymuster-Krawatte mit dem Hinweis, "Paisley" sei irgendwann auch mal die Antwort auf eine 500-Euro-Frage gewesen.

Am Ende gewann er tatsächlich die Million, was für so eine Jubiläumssendung natürlich schön ist, allerdings nur gedämpft begeisterte: Seine Gedächtnisleistung war eher ein klassisches "Wetten, dass..?"-Kunststück - seine Sympathie schenkt man dann doch lieber dem schlingernden Halbwissenkandidaten, der im entscheidenden Moment doch noch überraschend die Info, welche beiden Gibb-Brüder der Bee Gees Zwillinge waren, aus einer entlegenen Hirnrindenfalte zaubert.