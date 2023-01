Die 64.000-Euro-Frage sollte bei ihr zur Falle werden. An dieser Stelle stolperte die »Wer wird Millionär?«-Kandidatin Anna Öhlrich-Faustmann in dem am Montagabend ausgestrahlten Special »Die 3-Millionen-Euro-Woche«. Sie stürzte damit in der RTL-Show vor den Augen von mehr als drei Millionen Zuschauern auf 500 Euro ab. Schuld war auch ihr Vater, der als Telefonjoker versagte.