»Emancipation« macht aus diesem historischen Stoff einen Mix aus Rassismusdrama, Überlebensthriller und Kriegsfilm in Bildern, die beinahe schwarz-weiß wirken. Fuqua und Drehbuchautor William N. Collage ersparen dem Publikum grausige Details wie aufgespießte Köpfe nicht, zum Teil erinnern Sequenzen aus einem Lager der Armee der Südstaaten, in dem Sklaven gezwungen werden, beim Schienenbau zu helfen, an deutsche Konzentrationslager.

Nun ist der Regisseur Fuqua ein begabter Handwerker, der wirkungsvolle Thriller zu inszenieren versteht. Die Auswirkungen der Sklaverei auf die Menschen, die sie erdulden mussten und auf die Generationen, die ihnen folgten, zeigen allerdings Filme wie »12 Years a Slave« und die Serie »The Underground Railroad« künstlerisch überzeugender und mitreißender.

Der Fokus von »Emancipation« liegt auf einer Figur, die sich aus hoffnungsloser Lage befreit und für ihre Freiheit kämpft. Eine Will-Smith-Figur. Nach der ersten öffentlichen Vorführung des Films sagte der Schauspieler, er habe schon viele Rollen in Filmen über die Sklaverei abgelehnt. Er habe schwarze Amerikaner nicht so zeigen wollen. »Dies ist kein Film über die Sklaverei«, so Smith. »Dies ist ein Film über Freiheit. Dies ist ein Film über Widerstandskraft. Dies ist ein Film über Glauben.«

Will Smith war zurück, der Mann, der die Erde als Filmheld gegen Aliens und Zombies verteidigte, der Larger-than-life-Superstar. Seine Version des Peter spielt er angenehm zurückgenommen, aber die Leinwand-Persona Will Smith tritt nicht an, um Zweifel und Verletzungen zu zeigen, sondern um zu gewinnen. Amerikanische Grundtugenden zu zeigen, immer wieder den amerikanischen Mythos vom Sich-Finden im Überwinden von Hindernissen zu erzählen.