Im Angesicht der derzeitigen Winnetou-Debatte hält das ZDF an den klassischen Karl-May-Verfilmungen mit Pierre Brice und Lex Barker fest und zeigt einen davon bald am Tag der Deutschen Einheit. »Das ZDF besitzt Ausstrahlungsrechte für diverse Karl-May-Filme, die in den nächsten Jahren zur Sendung kommen«, teilte eine Sprecherin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit. »›Winnetou und das Halbblut Apanatschi‹ wird beispielsweise am 3.10. um 11.30 Uhr ausgestrahlt«, sagte sie. In dem Film – einer deutsch-italienisch-jugoslawischen Koproduktion von 1966 – sind auch Uschi Glas und Götz George zu sehen.