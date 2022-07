Für die Sendung steht der Autor und Comedian demnach bereits seit Ende Juni vor der Kamera. Die erste von sieben neuen Folgen wird im September 2022 unter anderem bei KiKA und in der ARD Mediathek ausgestrahlt. Für das laufende Jahr ist laut WDR außerdem eine weitere neuen Staffel geplant. Auf Nachfragen des SPIEGEL bestätigte der Sender den Wechsel im Moderatorenteam. Jaspers werde für die Zuschauer des Wissensmagazins aber »sowohl linear als auch online präsent« bleiben: »›Wissen mach Ah‹ seit Beginn als repertoirefähiges Programm konzipiert war, in dem schon immer alte und neue Folgen gemischt werden«, so eine Pressesprecherin.