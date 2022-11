Die Reichweite am Sonntag lag damit deutlich hinter der Quote von 2018 bei der WM in Russland im öffentlich-rechtlichen deutschen Fernsehen. Das 5:0 von Gastgeber Russland gegen Saudi-Arabien hatten damals 10,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gesehen, der Marktanteil betrug 52 Prozent. Auch dieses Spiel war in Deutschland am späten Sonntagnachmittag zu sehen.