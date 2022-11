Ein Mann trägt einen BH. Ein Eichhörnchen fährt Wasserski. Ein Golfspieler schlägt den Ball versehentlich gegen einen Baum, der Ball prallt ab und trifft den Mann schmerzhaft in die Genitalien. Ein dicker Mensch plumpst von einer Wasserrutsche. Jemand rutscht auf eisglatter Fläche aus und fällt aufs Kreuz. Ein nackter Mann wedelt mit seinem Penis. Ein nackter Säugling wird in hohem Bogen in eisiges Wasser geschleudert. Ein Sprinter rennt, im knallengen Dress zeichnen sich seine wackelnden Genitalien ab. Ein dicker Mann hebt beim Parasailing nicht ab. Mehrere Tänzerinnen rutschen aus und fallen hin. Einem Mann klappt das Toupet weg. Ein Mann verliert bei einer Turnübung die Hose und er hängt kopfüber mit entblößtem Unterleib da. Eine dicke Frau versingt sich beim Text von »Alle meine Entchen«. Zwei Männer küssen sich leidenschaftlich. Eine dicke Frau isst Spagetti mit der Hand. Ein Hund in argentinischem Fußballtrikot fährt auf einem Aufsitzrasenmäher. Ein Angler fällt ins Wasser. Ein Mann schlägt mit der Faust sein Laptop kaputt. Jemand springt versehentlich in einen Deckenventilator. Ein kleiner Bodybuilder steht zwischen zwei großen Bodybuildern. Jemand wird in der Achterbahn ohnmächtig. Thorsten Legat brüllt irgendwas von »Zusammenreißen!« und »Ehre«. Jemand will eine Dose zertreten und fällt dabei hin. Jemand will ein Surfbrett ins Wasser tragen und fällt dabei hin. Ein dicker Mann ist außer Atem und schnauft.