Comic-Verfilmung »Y: The Last Man« Muss eine Welt ohne Machos und Mansplaining zwangsläufig im Chaos enden?

Eine Welt ohne Männer – bis auf einen, der sich in dieser Rolle sehr unwohl fühlt: Mehr als ein Jahrzehnt dauerte es, bis der moderne Comic-Klassiker »Y: The Last Man« nun als Serie verfilmt wurde. Ist die Zeit reif?