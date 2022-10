Bollywood in Klein: Gerade einmal 3000 Einwohner leben in dem indischen Dorf Tulsi. Doch binnen weniger Jahre hat sich der Ort den Ruf eines »YouTube-Dorfes« erarbeitet. 2018 gründeten die beiden Bewohner Gyanendra Shukla und Jai Verma ihren eigenen YouTube-Kanal, mit selbst gedrehten Filmen von fünf bis zehn Minuten. Dann kam der Lockdown. Viele Bewohner in ihrem Dorf wurden arbeitslos. Also spielten sie in den Filmen einfach mit. Heute hat der Kanal »Being Chhattisgarhiya« fast 120.000 Follower.