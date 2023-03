In der Nacht zum 1. Mai des Jahres 2000 war es Angelika Wende, die die letzte reguläre Programmansage im ZDF machte. Die 1959 in Kaiserslautern geborene Sprecherin kündigte den Spielfilm »Harold und Maude« an, danach war auch im Zweiten Schluss mit den freundlichen Ankündigungen – wie zuvor schon bei RTL, Sat.1, ProSieben und der ARD. Nur in einigen dritten Programmen hielten sie sich noch etwas länger. Meist übernahmen vorproduzierte Trailer die Hinweise auf folgende Sendungen.